Villefranche-de-Rouergue

Fête de la Nature 2026 Expositions et rencontre Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité InterCommunal ?

2 Arcades de l’hôpital St Martial Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Venez visiter deux expositions autour de la biodiversité.

Découvrez l’étude en cours qui vise à connaître, préserver et valoriser notre patrimoine naturel. Et si vous participiez également à l’amélioration de la connaissance du territoire en contribuant aux inventaires participatifs ?

Avec Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie et OAC

Tout public

De 9h à 13h

Place Notre-Dame 2 Arcades de l’hôpital St Martial

Petite collation offerte par OAC .

2 Arcades de l’hôpital St Martial Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 08 16

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English :

Come and visit two exhibitions on biodiversity.

L’événement Fête de la Nature 2026 Expositions et rencontre Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité InterCommunal ? Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)