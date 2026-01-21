Fête de la Nature 2026 Expositions et rencontre Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité InterCommunal ? Villefranche-de-Rouergue
Fête de la Nature 2026 Expositions et rencontre Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité InterCommunal ? Villefranche-de-Rouergue jeudi 21 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Fête de la Nature 2026 Expositions et rencontre Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité InterCommunal ?
2 Arcades de l’hôpital St Martial Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Venez visiter deux expositions autour de la biodiversité.
Découvrez l’étude en cours qui vise à connaître, préserver et valoriser notre patrimoine naturel. Et si vous participiez également à l’amélioration de la connaissance du territoire en contribuant aux inventaires participatifs ?
Avec Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie et OAC
Tout public
De 9h à 13h
Place Notre-Dame 2 Arcades de l’hôpital St Martial
Petite collation offerte par OAC .
2 Arcades de l’hôpital St Martial Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 08 16
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English :
Come and visit two exhibitions on biodiversity.
L’événement Fête de la Nature 2026 Expositions et rencontre Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité InterCommunal ? Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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