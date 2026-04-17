Fête de la nature À la découverte des chants d’oiseaux et utilité bois mort Sainte-Reine
Fête de la nature À la découverte des chants d’oiseaux et utilité bois mort Sainte-Reine jeudi 21 mai 2026.
Sainte-Reine
Fête de la nature À la découverte des chants d’oiseaux et utilité bois mort
Sainte-Reine Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Découverte des chants d’oiseaux et utilité du bois mort.
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
Le point de rendez-vous des sorties sera communiqué lors de votre inscription. .
Sainte-Reine 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr
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English :
L’événement Fête de la nature À la découverte des chants d’oiseaux et utilité bois mort Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY