Sainte-Reine

Fête de la nature À la découverte des chants d’oiseaux et utilité bois mort

Sainte-Reine Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Découverte des chants d’oiseaux et utilité du bois mort.

En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

Le point de rendez-vous des sorties sera communiqué lors de votre inscription. .

Sainte-Reine 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr

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English :

L’événement Fête de la nature À la découverte des chants d’oiseaux et utilité bois mort Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY