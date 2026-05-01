Fête de La Nature à Martillac Martillac
Fête de La Nature à Martillac Martillac samedi 30 mai 2026.
Martillac
Fête de La Nature à Martillac
Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
LA FÊTE DE LA NATURE REVIENT AU VILLAGE
SAMEDI 30 MAI 2026 de 10h00 à 18h00, la Municipalité vous donne rendez-vous pour une journée festive, familiale , pleine de découvertes !
Venez vivre un moment magique avec les animaux de la Petite Ferme de Pouillon
– lamas
– chèvres et chevreaux
– moutons
– lapins
– canards
– poules
… et plein d’autres adorables compagnons à rencontrer !
À 17h, place au rêve avec le SPECTACLE enfant
Les Rencontres de Vastum Compagnie du Chat Huant. Un univers poétique et fantastique qui émerveillera petits et grands.
Buvette ouverte toute la journée ténue par l’association des parents d’élèves (APE)
Animations, nature, découvertes et bonne humeur garanties !
Venez nombreux partager cette belle journée en famille et célébrer. .
Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20 secretariat@mairie-martillac.fr
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English : Fête de La Nature à Martillac
L’événement Fête de La Nature à Martillac Martillac a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme
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