Guinguette du Château Ferran Château Ferran Martillac

Martillac

Guinguette du Château Ferran

Château Ferran 15 Route de Lartigue Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La première guinguette du Château Ferran approche !

Rendez-vous le vendredi 5 juin pour lancer ensemble cette nouvelle édition 2026 dans une ambiance conviviale et festive au cœur du domaine

Au programme dégustation de nos vins, musique, restauration sur place et grandes tablées pour profiter des longues soirées d’été entre amis, en famille ou entre collègues

05 56 72 62 73

Les places sont limitées, pensez à vous inscrire rapidement via le lien en bio !

On a hâte de vous retrouver pour cette première soirée de l’été .

Château Ferran 15 Route de Lartigue Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 62 73 ferran@chateauferran.com

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English :

L’événement Guinguette du Château Ferran Martillac a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme