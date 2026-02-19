Fête de la nature à Pardaillan

Pardaillan Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

2026-05-23

Fête de la nature à Pardaillan !

Voici le programme marché local le matin, visite des serres l’après-midi .

Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 61 43 09 pv2p@outlook.fr

