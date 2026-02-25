Lezarts en Fête

Pardaillan Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

2026-06-05 2026-06-06

Vendredi Cabaret Cirque Spectacles Ado-Adultes et professionnels à partir de 18h

Samedi journée familiale et festive, stands, animations, spectacles de cirque

Un moment convivial à partager en famille !

Buvette et restauration sur place

Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 51 17 75 lezartsludiks@gmail.com

English :

Friday Cabaret Circus Shows Adults and professionals from 6pm

Saturday: a festive family day with stands, entertainment and circus shows

A convivial moment to share with the whole family!

Refreshments and catering on site

