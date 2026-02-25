Lezarts en Fête Pardaillan
Lezarts en Fête Pardaillan vendredi 5 juin 2026.
Lezarts en Fête
Pardaillan Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
2026-06-05 2026-06-06
Vendredi Cabaret Cirque Spectacles Ado-Adultes et professionnels à partir de 18h
Samedi journée familiale et festive, stands, animations, spectacles de cirque
Un moment convivial à partager en famille !
Buvette et restauration sur place
Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 51 17 75 lezartsludiks@gmail.com
English :
Friday Cabaret Circus Shows Adults and professionals from 6pm
Saturday: a festive family day with stands, entertainment and circus shows
A convivial moment to share with the whole family!
Refreshments and catering on site
