Fête de la nature à Steenwerck Steenwerck
Fête de la nature à Steenwerck Steenwerck samedi 23 mai 2026.
Steenwerck
Fête de la nature à Steenwerck
28 Rue de la Maladerie Steenwerck Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Visite guidée d’un jardin refuge de la biodiversité
– Comment attirer bien plus de 100 espèces sauvages différentes dans son jardin
-Expo-photo complémentaire de la faune du jardin
Gratuit, sur réservation.
Visite guidée d’un jardin refuge de la biodiversité
– Comment attirer bien plus de 100 espèces sauvages différentes dans son jardin
-Expo-photo complémentaire de la faune du jardin
Gratuit, sur réservation. .
28 Rue de la Maladerie Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France steenwercknature@gmail.com
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English :
Guided tour of a biodiversity refuge garden
– How to attract well over 100 different species of wildlife to your garden
-Complementary photo exhibition of garden wildlife
Free, on reservation.
L’événement Fête de la nature à Steenwerck Steenwerck a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Flandre