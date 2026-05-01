Steenwerck

Fête de la nature à Steenwerck

28 Rue de la Maladerie Steenwerck Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Visite guidée d’un jardin refuge de la biodiversité

– Comment attirer bien plus de 100 espèces sauvages différentes dans son jardin

-Expo-photo complémentaire de la faune du jardin

Gratuit, sur réservation.

Visite guidée d’un jardin refuge de la biodiversité

– Comment attirer bien plus de 100 espèces sauvages différentes dans son jardin

-Expo-photo complémentaire de la faune du jardin

Gratuit, sur réservation. .

28 Rue de la Maladerie Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France steenwercknature@gmail.com

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English :

Guided tour of a biodiversity refuge garden

– How to attract well over 100 different species of wildlife to your garden

-Complementary photo exhibition of garden wildlife

Free, on reservation.

L’événement Fête de la nature à Steenwerck Steenwerck a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Flandre