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Fête de la nature à Steenwerck Steenwerck

Fête de la nature à Steenwerck Steenwerck samedi 23 mai 2026.

Adresse : 28 Rue de la Maladerie

Ville : 59181 Steenwerck

Département : Nord

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Steenwerck

Fête de la nature à Steenwerck

28 Rue de la Maladerie Steenwerck Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Visite guidée d’un jardin refuge de la biodiversité
– Comment attirer bien plus de 100 espèces sauvages différentes dans son jardin
-Expo-photo complémentaire de la faune du jardin
Gratuit, sur réservation.
Visite guidée d’un jardin refuge de la biodiversité

– Comment attirer bien plus de 100 espèces sauvages différentes dans son jardin
-Expo-photo complémentaire de la faune du jardin

Gratuit, sur réservation.   .

28 Rue de la Maladerie Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France   steenwercknature@gmail.com

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English :

Guided tour of a biodiversity refuge garden
– How to attract well over 100 different species of wildlife to your garden
-Complementary photo exhibition of garden wildlife
Free, on reservation.

L’événement Fête de la nature à Steenwerck Steenwerck a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Flandre

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