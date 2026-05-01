Steenwerck

Spectacle de cirque musical: Le fabuleux tour au Musée de la vie rurale

49 Rue du Musée Steenwerck Nord

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Le Cirque Musical fédère des passionnés autour de comédies musicales sous chapiteau, pour un renouveau joyeux du cirque traditionnel. Les jeunes talents qui participent à ces aventures peuvent s’initier et se former aux différents domaines du spectacle vivant tout en vivant une expérience humaine.

Depuis 2018, le Cirque Musical fédère des passionnés autour de comédies musicales inédites sous chapiteau, pour un renouveau joyeux du cirque traditionnel. Les jeunes talents qui participent à ces aventures peuvent s’initier et se former aux différents domaines du spectacle vivant tout en vivant une expérience humaine extraordinaire. .

49 Rue du Musée Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France +33 3 28 50 33 80 musee.steenwerck@wanadoo.fr

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English :

Cirque Musical unites enthusiasts around musicals under the big top, for a joyful revival of the traditional circus. The young talents who take part in these adventures can learn and train in the various fields of live performance, while at the same time enjoying a human experience.

L’événement Spectacle de cirque musical: Le fabuleux tour au Musée de la vie rurale Steenwerck a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Flandre