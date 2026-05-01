Fête de la Nature au Jardin de l’eau Jardin de l’eau Saint-Germain-en-Coglès

Saint-Germain-en-Coglès

Fête de la Nature au Jardin de l’eau

Jardin de l’eau Accès face à la mairie Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Une troisième édition festive s’annonce pour fêter la nature au Jardin de l’eau !

Cette année, le fil conducteur du cinéma, en résonnance avec l’événement de l’école de théâtre locale qui a lieu le même jour, rappelle que la nature est très présente au cinéma documentaires, films d’animation, thriller, aventures…

3 grands pôles seront représentés cette années

– Les animations gratuites proposées par des professionnels

– Les stands des producteurs locaux et naturels et créateurs

– Les thérapeutes bien-être

Retrouvez sur place

– Service environnement de Couesnon Marches de Bretagne avec le stand à la rencontre des animaux mal-aimés

– La caravane main verte du REEPF (éducation à l’environnement)

– Atelier de sensibilisation aux poissons migrateurs et petits habitants de la mare avec la gaule antranaise

– Les grands jeux de la ludothèque de Couesnon Marches de Bretagne

– Les contes de Roselyne sous le tipi

– Les animations naturalistes du club nature CPN Parcé neige avec la présence des enfants !

– Stand affût par Nicolas Lombardin, photographe animalier

– Mélia Gilson et son atelier l’art sauvage

– Un parcours aventure par NATUR’O TOP

– Les poteries du pavot en vente et atelier de modelage d’argile

– Gaelle Pays ouvrira les papilles avec ses balades à la découverte des plantes sauvages comestibles et son bar sauvage.

– Wallace et granit et leur atelier recyclage

– Marion Quesne de Bulle Nature avec son atelier cuisine vitalité

– Frédérique Bellé proposera une balade sensorielle en nature

– Julie Robic shiatsu thérapeutique

– Emmanuelle Dubreil -Jardin et son atelier les plantes qui soutiennent les femmes

– La librairie itinérante la salicorne et le rhinocéros avec une sélection de livres

– Sebastien Rivard stand confection de tambours chamaniques au naturel

– Blandine Lecrivain de La ferme du bas val avec ses tartines cuite au four à bois

– Au dolmen des abeilles avec Jérémy tréhu Miel et produits de la ruche

– Maraîchage Biologique ventes de légumes Ferme de l’Euche à Lécousse

– Ferme des Millefeuille à St Georges de Rintembault Jus, tisanes, confitures…

– La petite fabrique d’Antan à Chauvigné Caramel au beurre salé

– Le potager du renard à Poilley Plants du potager et autres animations surprises

– GAEC les quatre chemins (fruits des prés) à Mellé Fromages de vache et chèvre, glaces et sorbets

– L’herboristerie de la baie Tisanes naturelles et animation confection de tisane

– Jolly Joanie et ses crumpets et autres délices

– Les jus de pommes d’ entre pomme et sureau de Saint Germain en Coglès

– Studio photo Maud Cachot ventes de cartes et déambulation photo sur les lieux

– Vincent Michel à la musique pour un Jam open mic avec des instruments insolites

Entrée gratuite .

Jardin de l’eau Accès face à la mairie Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Nature au Jardin de l’eau Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne