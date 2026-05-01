Fête de la Nature au Jardin de l’eau Jardin de l’eau Saint-Germain-en-Coglès
Fête de la Nature au Jardin de l’eau Jardin de l’eau Saint-Germain-en-Coglès dimanche 24 mai 2026.
Saint-Germain-en-Coglès
Fête de la Nature au Jardin de l’eau
Jardin de l’eau Accès face à la mairie Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Une troisième édition festive s’annonce pour fêter la nature au Jardin de l’eau !
Cette année, le fil conducteur du cinéma, en résonnance avec l’événement de l’école de théâtre locale qui a lieu le même jour, rappelle que la nature est très présente au cinéma documentaires, films d’animation, thriller, aventures…
3 grands pôles seront représentés cette années
– Les animations gratuites proposées par des professionnels
– Les stands des producteurs locaux et naturels et créateurs
– Les thérapeutes bien-être
Retrouvez sur place
– Service environnement de Couesnon Marches de Bretagne avec le stand à la rencontre des animaux mal-aimés
– La caravane main verte du REEPF (éducation à l’environnement)
– Atelier de sensibilisation aux poissons migrateurs et petits habitants de la mare avec la gaule antranaise
– Les grands jeux de la ludothèque de Couesnon Marches de Bretagne
– Les contes de Roselyne sous le tipi
– Les animations naturalistes du club nature CPN Parcé neige avec la présence des enfants !
– Stand affût par Nicolas Lombardin, photographe animalier
– Mélia Gilson et son atelier l’art sauvage
– Un parcours aventure par NATUR’O TOP
– Les poteries du pavot en vente et atelier de modelage d’argile
– Gaelle Pays ouvrira les papilles avec ses balades à la découverte des plantes sauvages comestibles et son bar sauvage.
– Wallace et granit et leur atelier recyclage
– Marion Quesne de Bulle Nature avec son atelier cuisine vitalité
– Frédérique Bellé proposera une balade sensorielle en nature
– Julie Robic shiatsu thérapeutique
– Emmanuelle Dubreil -Jardin et son atelier les plantes qui soutiennent les femmes
– La librairie itinérante la salicorne et le rhinocéros avec une sélection de livres
– Sebastien Rivard stand confection de tambours chamaniques au naturel
– Blandine Lecrivain de La ferme du bas val avec ses tartines cuite au four à bois
– Au dolmen des abeilles avec Jérémy tréhu Miel et produits de la ruche
– Maraîchage Biologique ventes de légumes Ferme de l’Euche à Lécousse
– Ferme des Millefeuille à St Georges de Rintembault Jus, tisanes, confitures…
– La petite fabrique d’Antan à Chauvigné Caramel au beurre salé
– Le potager du renard à Poilley Plants du potager et autres animations surprises
– GAEC les quatre chemins (fruits des prés) à Mellé Fromages de vache et chèvre, glaces et sorbets
– L’herboristerie de la baie Tisanes naturelles et animation confection de tisane
– Jolly Joanie et ses crumpets et autres délices
– Les jus de pommes d’ entre pomme et sureau de Saint Germain en Coglès
– Studio photo Maud Cachot ventes de cartes et déambulation photo sur les lieux
– Vincent Michel à la musique pour un Jam open mic avec des instruments insolites
Entrée gratuite .
Jardin de l’eau Accès face à la mairie Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Fête de la Nature au Jardin de l’eau Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne