Fête de la nature Balade apprenante, reconnaître les chants d’oiseaux Parking Grane

Grane

Fête de la nature Balade apprenante, reconnaître les chants d’oiseaux

Parking 4 quai de Grenette Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Déambulation le long de la Grenette lors d’une marche attentive, venez écouter les chants de la nature et commencer à décrypter qui sont les oiseaux qui se cachent derrière les sons familiers de nos jardins.

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Parking 4 quai de Grenette Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 22 86 34 cafeassociatifdegrane@mailo.com

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English :

Stroll along the Grenette: take an attentive walk, listen to the songs of nature and begin to decipher the birds behind the familiar sounds of our gardens.

L’événement Fête de la nature Balade apprenante, reconnaître les chants d’oiseaux Grane a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme