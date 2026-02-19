Brocante association Grâne initiatives Grane

Brocante association Grâne initiatives

Brocante de 160 exposants en extérieur, sur la place du champ de Mars et dans les rues avoisinantes, ouverte aux visiteurs de 7h à 17h.

Place du champ de mars Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 66 08 sigrane@gmail.com

English :

Flea market with 160 exhibitors outdoors, on the Place du Champ de Mars and in the surrounding streets, open to visitors from 7am to 5pm.

