Fête de la musique

Théâtre de Verdure Grane Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Avec l’école intercommunale des Ramières, (à partir de 18H au temple de Grane puis au théâtre de verdure) Buvette et snack sur place

A partir de 22h00, scène ouverte aux musiciens amateurs.

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Théâtre de Verdure Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 61 21 mairie@grane.fr

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English :

With the Ramières inter-community school, (from 6pm at the Grane temple, then at the Théâtre de Verdure) Refreshments and snacks on site

From 10:00 pm, open stage for amateur musicians.

L’événement Fête de la musique Grane a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme