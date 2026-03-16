Les Vendredis de Grâne Soirée humour avec Clément Lefebvre

Théâtre de Verdure Grane Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Clément Lefebvre distille ses blagues dans les comedy-clubs.

Il s’est récemment lancé dans le stand-up, et distille depuis ses blagues dans les comedy-clubs. La concrétisation d’un petit rêve qu’il a toujours gardé en tête et auquel il s’est accroché.

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Théâtre de Verdure Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 61 21 mairie@grane.fr

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English :

Clément Lefebvre distils his jokes in comedy clubs.

He recently took up stand-up, and has been distilling his jokes in comedy clubs ever since. It?s the realization of a little dream he?s always had in the back of his mind and to which he?s clung.

L’événement Les Vendredis de Grâne Soirée humour avec Clément Lefebvre Grane a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme