Les Vendredis de Grâne Soirée humour avec Clément Lefebvre Grane
Les Vendredis de Grâne Soirée humour avec Clément Lefebvre Grane vendredi 26 juin 2026.
Les Vendredis de Grâne Soirée humour avec Clément Lefebvre
Théâtre de Verdure Grane Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Clément Lefebvre distille ses blagues dans les comedy-clubs.
Il s’est récemment lancé dans le stand-up, et distille depuis ses blagues dans les comedy-clubs. La concrétisation d’un petit rêve qu’il a toujours gardé en tête et auquel il s’est accroché.
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Théâtre de Verdure Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 61 21 mairie@grane.fr
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English :
Clément Lefebvre distils his jokes in comedy clubs.
He recently took up stand-up, and has been distilling his jokes in comedy clubs ever since. It?s the realization of a little dream he?s always had in the back of his mind and to which he?s clung.
L’événement Les Vendredis de Grâne Soirée humour avec Clément Lefebvre Grane a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme