Grane

Fête de la nature Buffière en fleurs

Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Journée festive et participative autour de la biodiversité, du jardinage et du lien social, avec ateliers, troc de plantes, visites, animations artistiques et temps conviviaux. Ouvert à tous, dans un esprit familial et convivial.

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Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 22 86 34 cafeassociatifdegrane@mailo.com

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English :

A festive, participatory day focusing on biodiversity, gardening and social ties, with workshops, plant swaps, tours, artistic activities and social events. Open to all, in a family-friendly spirit.

L’événement Fête de la nature Buffière en fleurs Grane a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme