Fête de la nature Buffière en fleurs Grane
Fête de la nature Buffière en fleurs Grane samedi 23 mai 2026.
Grane
Fête de la nature Buffière en fleurs
Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Journée festive et participative autour de la biodiversité, du jardinage et du lien social, avec ateliers, troc de plantes, visites, animations artistiques et temps conviviaux. Ouvert à tous, dans un esprit familial et convivial.
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Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 22 86 34 cafeassociatifdegrane@mailo.com
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English :
A festive, participatory day focusing on biodiversity, gardening and social ties, with workshops, plant swaps, tours, artistic activities and social events. Open to all, in a family-friendly spirit.
L’événement Fête de la nature Buffière en fleurs Grane a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme