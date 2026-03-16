Les Vendredis de Grâne Black Bird, Tribute Beatles

THEATRE DE VERDURE Grane Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

BLACKBIRD fait un vibrant hommage au fabuleux répertoire des BEATLES. Food truck sur place.

Chaque instant est un extraordinaire voyage dans le génie, l’imaginaire et la créativité de J.Lennon, P.Maccartney, R. Starr et G.Harisson.

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THEATRE DE VERDURE Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 61 21 mairie@grane.fr

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English :

BLACKBIRD pays tribute to the fabulous repertoire of the BEATLES. Food truck on site.

Every moment is an extraordinary journey into the genius, imagination and creativity of J.Lennon, P.Maccartney, R.Starr and G.Harisson.

L’événement Les Vendredis de Grâne Black Bird, Tribute Beatles Grane a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme