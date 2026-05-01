Fête de la nature Balade & Bienfaits Saint-Hilaire-Bonneval
Fête de la nature Balade & Bienfaits Saint-Hilaire-Bonneval samedi 23 mai 2026.
Saint-Hilaire-Bonneval
Fête de la nature Balade & Bienfaits
Chemin de Chez Nanot Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Participez à une matinée conviviale en plein air. Profitez d’une randonnée accessible à tous sur le circuit du Treuil (4 km), animée par un passionné de nature, pour découvrir les espèces locales et leurs bienfaits. En parallèle, une initiation à la marche nordique sera proposée. Une belle opportunité de se ressourcer, d’apprendre et de bouger dans une ambiance chaleureuse. Partez à la découverte du circuit du Treuil pour une balade de 4 km, récemment ouvert par l’association Prendre l’air, lors d’une randonnée conviviale accessible à tous. Vous serez accompagnés par Frédéric Andurand, passionné de nature. Au fil du parcours, vous apprendrez à reconnaître les espèces, à respecter les bonnes pratiques de cueillette, et à mieux comprendre leurs bienfaits pour la santé. Il partagera également ses connaissances sur leurs propriétés curatives, notamment dans la médecine chinoise. .
Chemin de Chez Nanot Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 61 65
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English : Fête de la nature Balade & Bienfaits
L’événement Fête de la nature Balade & Bienfaits Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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