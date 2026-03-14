Fête de la nature

Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-20

Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 16h Le Moros

Partez à la découverte de la rivière et de ses habitants discrets ! Le temps d’une sortie nature, observez, récoltez et émerveillez-vous devant ces petites bêtes souvent cachées, mais bien présentes et essentielles à la vie de la rivière. Vous ne verrez plus la rivière de la même façon !

Inscriptions auprès de Cap Vers la Nature capverslanature@gmail.com 07 50 95 09 74

Plantes de nos chemins

Vendredi 22 mai 2026 de 18h à 20h Cabellou

Accompagnés par Nathalie Delliou d’Esprit Nat’ure et Jean-Pierre Nicolas ethnobotaniste, partez à la découverte de ces espèces qui profitent d’un coin de mur, d’un bord de chemin ou d’un petit coin du littoral pour s’installer. Initiez-vous à leur reconnaissance et à leur utilisation.

Inscriptions auprès d’Esprit Nat’ure nathalie.delliou@espritnature.bzh 06 33 38 48 83

Le Beffroi en deux temps !

Dimanche 24 mai à 11h en Ville-Close

Accompagnés d’un guide-conférencier du service Patrimoine de la Ville de Concarneau et d’un guide naturaliste, venez découvrir la faune qui se niche dans les murs du Beffroi une visite à deux voix conjuguant regard historique et connaissance des petits animaux présents sur le site. Vous saurez ainsi comment les enjeux de conservation d’un patrimoine historique exceptionnel dialoguent avec l’importance de préserver le vivant.

Inscriptions Service Patrimoine de la Ville au 02 98 50 37 18 ou Office de Tourisme au 02 98 06 87 90. .

Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Fête de la nature

L’événement Fête de la nature Concarneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OTC CCA