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La corniche sans voitures La corniche Concarneau

La corniche sans voitures La corniche Concarneau dimanche 17 mai 2026.

Lieu : La corniche

Adresse : Boulevard Katherine Willie

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Concarneau

La corniche sans voitures

La corniche Boulevard Katherine Willie Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Afin de profiter de l’espace de la Corniche et de pratiquer des activités en toute sécurité, place aux piétons, vélos, poussettes et trottinettes….   .

La corniche Boulevard Katherine Willie Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44 

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English :

L’événement La corniche sans voitures Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA

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