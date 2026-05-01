Festiv’halles Concarneau
Festiv’halles Concarneau samedi 16 mai 2026.
Concarneau
Festiv’halles
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Les commerçants des Halles vous ouvrent leurs portes et proposent des spécialités à déguster dans une ambiance conviviale, sur le parvis des Halles où des tables et bancs seront installés.
Parvis des Halles Organisé par les commerçants des Halles, en partenariat avec la Ville de Concarneau. .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
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English : Festiv’halles
L’événement Festiv’halles Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA
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