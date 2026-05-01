Exposition Le Cabellou Concarneau

Concarneau

Exposition

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:50:00

fin : 2026-05-24 19:50:00

Date(s) :

2026-05-18

Terre et céramique de Cornouaille propose une exposition vente de céramiques.

Démonstration de modelage et tournage mercredi et samedi .

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Exposition

L’événement Exposition Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA