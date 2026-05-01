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Exposition Le Cabellou Concarneau

Exposition Le Cabellou Concarneau lundi 18 mai 2026.

Lieu : Le Cabellou

Adresse : Chapelle Saint-Fiacre

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:50:00

Tarif :

Concarneau

Exposition

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:50:00
fin : 2026-05-24 19:50:00

Date(s) :
2026-05-18

Terre et céramique de Cornouaille propose une exposition vente de céramiques.
Démonstration de modelage et tournage mercredi et samedi   .

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English : Exposition

L’événement Exposition Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA

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