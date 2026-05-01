Exposition Le Cabellou Concarneau
Exposition Le Cabellou Concarneau lundi 18 mai 2026.
Concarneau
Exposition
Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:50:00
fin : 2026-05-24 19:50:00
Date(s) :
2026-05-18
Terre et céramique de Cornouaille propose une exposition vente de céramiques.
Démonstration de modelage et tournage mercredi et samedi .
Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Exposition
L’événement Exposition Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA
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