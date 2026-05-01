Moncrabeau

Fête de la Nature découverte du coteau de Peyroutet

Peyroutet Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et A manger et à voir organisent une sortie nature Arpentez le Coteau de Peyroutet

Samedi 30 mai à 14h à Moncrabeau

A l’occasion de la Fête de la Nature pour découvrir la ferme gérée par une famille d’agriculteurs engagés dans une démarche vertueuse de préservation des milieux et des espèces aux côtés du CEN Nouvelle-Aquitaine. Partez à la découverte des lieux, à la rencontre des espèces sauvages et élevées sur le site.

Inscription obligatoire https://urlr.me/TMaAuy

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, gourde .

Peyroutet Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la Nature découverte du coteau de Peyroutet

L’événement Fête de la Nature découverte du coteau de Peyroutet Moncrabeau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de l’Albret