Moncrabeau

Portes ouvertes à la ferme la Palombière

Peyroutet 3878 Route de Mézin Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

La ferme de la Palombière ouvre ses portes pour une visite de l’exploitation et propose de nombreuses animations. Une visite du site d’orchidées sauvages est proposée le samedi à partir de 14h. La boutique de produits locaux sera ouverte à cette occasion.

Dimanche 31 mai, une journée ludique sera proposée avec une visite guidée de la ferme mais aussi une course d’orientation, une exposition de vieux tracteurs, un jeu de piste, une visite du site d’orchidées sauvages ainsi qu’un repas fermier.

Au menu salade printanière

Entrecôte frites

Fraises . Café

Menu enfant nuggets frites. Fraises

Sur réservation 06 08 33 64 44 .

Peyroutet 3878 Route de Mézin Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 33 64 44 thiersg@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes à la ferme la Palombière

L’événement Portes ouvertes à la ferme la Palombière Moncrabeau a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Albret