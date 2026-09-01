Informations pratiques

Montbéliard

Fête de la nature et des plantes

parc de l’île en mouvement Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisée par Pays de Montbéliard Agglomération, la 4e Fête de la nature et des plantes vous invite à profiter d’une journée gratuite placée sous le signe de la nature et du partage, avec de nombreuses animations pour toute la famille.

Au programme vente de végétaux et d’artisanat local, présence d’un berger et de son troupeau de brebis, ateliers créatifs, ludiques et culinaires, stands de sensibilisation au compostage, vente de jus de pommes locaux et expositions thématiques. Une petite restauration sera également proposée sur place.

Une journée conviviale à vivre en famille pour découvrir, apprendre et célébrer la nature sous toutes ses formes. .

parc de l’île en mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 88 88

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English : Fête de la nature et des plantes

L’événement Fête de la nature et des plantes Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD