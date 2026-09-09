Une journée porte ouverte au conservatoire Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard
mercredi 9 septembre 2026 · Conservatoire du Pays de Montbéliard · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Une journée porte ouverte au conservatoire
Conservatoire du Pays de Montbéliard 28 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Le Conservatoire du Pays de Montbéliard vous ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe de la découverte et de la pratique artistique.
Profitez d’ateliers et de rencontres avec les enseignants pour vous initier aux différentes disciplines proposées, et laissez-vous surprendre par les prestations des élèves et des professeurs.
Une belle occasion de découvrir l’univers du Conservatoire et, pourquoi pas, de faire naître une nouvelle passion. Entrée gratuite, sans réservation. .
Conservatoire du Pays de Montbéliard 28 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr
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English : Une journée porte ouverte au conservatoire
L’événement Une journée porte ouverte au conservatoire Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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