Fête de la nature Les papillons au clair de lune Mairie Aouste-sur-Sye

Aouste-sur-Sye

Fête de la nature Les papillons au clair de lune

Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 21:00:00

fin : 2026-05-20 23:45:00

Date(s) :

2026-05-20

Soirée d’observation et d’identification des papillons de nuit ; l’occasion de découvrir le monde fascinant des pollinisateurs nocturnes autour d’une lampe et comprendre leurs fonctionnements, leurs besoins et de leur place dans notre quotidien.

.

Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 69 61 70 antoine.albisson@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening to observe and identify moths; an opportunity to discover the fascinating world of nocturnal pollinators around a lamp and understand their functions, their needs and their place in our daily lives.

L’événement Fête de la nature Les papillons au clair de lune Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme