Les cantines de l’Elabo de Paulette L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : 7 – 7 – 12 EUR
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Venez passer un moment de convivialité autour d’un repas familial ! Tout le monde est bienvenu y compris les enfants qui pourront participer à un atelier d’écriture (dès 8 ans) après le repas dès 13h !
L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@gmail.com
Come and enjoy a convivial family meal! Everyone is welcome, including children, who can take part in a writing workshop (from age 8) after the meal from 1pm!
