Fête de la nature, rando et contes place Gambetta Saint-Cannat
Fête de la nature, rando et contes place Gambetta Saint-Cannat samedi 25 avril 2026.
Saint-Cannat
Fête de la nature, rando et contes
Samedi 25 avril 2026 de 9h à 18h. place Gambetta boulevard Marcel Parraud Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Célébrons le printemps, avec des plantes, des contes, et de la marche à pieds !
Fête des plantes et de la nature
10h-18h · Place Gambetta et Boulevard Marcel Parraud
Un rendez-vous convivial et pédagogique, qui permet de découvrir et d’acquérir de nombreux végétaux.
Organisé par le Comité des fêtes.
Marche populaire des épouvantails Parcours FFSP
9h Départ libre · Place Gambetta
Une randonnée sans difficulté à travers vignes, collines, truffières et champs d’oliviers toute la Provence en quelques enjambées !
> Inscription sur place.
> Boisson et petite collation offerts aux postes sécurité-contrôle .
> Parking route de Rognes (avenue Jean Moulin).
Contes en marche
9h45 · Place Gambetta
En plus de la randonnée en toute liberté, la Municipalité vous propose une rando contée avec deux conteurs épouvantails , Clément Goguillot et Keyro.
En famille, entre amis, seul ou accompagné, suivez-les pour une randonnée toute faite de plaisirs, de rendez-vous surprises et d’histoires de printemps !
Et à 12h30, un pique-nique sorti du sac avec un apéro-conte offert ! .
place Gambetta boulevard Marcel Parraud Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 78 13 54 62 infos.et.tourisme@ville-saint-cannat.fr
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English :
Celebrate spring with plants, stories and walking!
L’événement Fête de la nature, rando et contes Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme