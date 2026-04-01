Fête de la nature, rando et contes place Gambetta Saint-Cannat

Saint-Cannat

Fête de la nature, rando et contes

Samedi 25 avril 2026 de 9h à 18h. place Gambetta boulevard Marcel Parraud Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Célébrons le printemps, avec des plantes, des contes, et de la marche à pieds !

Fête des plantes et de la nature



10h-18h · Place Gambetta et Boulevard Marcel Parraud

Un rendez-vous convivial et pédagogique, qui permet de découvrir et d’acquérir de nombreux végétaux.

Organisé par le Comité des fêtes.



Marche populaire des épouvantails Parcours FFSP



9h Départ libre · Place Gambetta

Une randonnée sans difficulté à travers vignes, collines, truffières et champs d’oliviers toute la Provence en quelques enjambées !

> Inscription sur place.

> Boisson et petite collation offerts aux postes sécurité-contrôle .

> Parking route de Rognes (avenue Jean Moulin).



Contes en marche



9h45 · Place Gambetta

En plus de la randonnée en toute liberté, la Municipalité vous propose une rando contée avec deux conteurs épouvantails , Clément Goguillot et Keyro.

En famille, entre amis, seul ou accompagné, suivez-les pour une randonnée toute faite de plaisirs, de rendez-vous surprises et d’histoires de printemps !

Et à 12h30, un pique-nique sorti du sac avec un apéro-conte offert ! .

place Gambetta boulevard Marcel Parraud Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 78 13 54 62 infos.et.tourisme@ville-saint-cannat.fr

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English :

Celebrate spring with plants, stories and walking!

L’événement Fête de la nature, rando et contes Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme