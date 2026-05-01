Fête de la nature Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset

Saint-Martial-d’Artenset

Fête de la nature

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Fête de la nature au Moulin du Duellas balade commentée en gabare sur les oiseaux à 9h30 sur réservation, 10h-17h marché d’artisans et de producteurs et expositions. 11h et 14h Ateliers fusain sur le thème du loup. 12h soupe aux orties 2 € (apporter ses couverts) et grand pique-nique partagé (pique-nique et couverts à apporter)15h conférence sur le retour du loup dans la Double. 16h Conteurs de pays Daniel Chavaroche Contes de la Double , tout public. 06 70 37 63 46 .

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46 ducoteduduellas@gmail.com

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English : Fête de la nature

L’événement Fête de la nature Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord