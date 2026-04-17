Vadans

Fête de la nature Sortie découverte des usages des plantes

Vadans Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Fabrication d’un macérât huileux de pâquerettes (vertus apaisante) avec Gaelle Rolland d’une vie d’apprentis’sages.

Le point de rendez-vous sera communiqué lors de votre inscription. .

Vadans 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr

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English :

L’événement Fête de la nature Sortie découverte des usages des plantes Vadans a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY