Fête de la nature Sortie découverte des usages des plantes Vadans
Fête de la nature Sortie découverte des usages des plantes Vadans mercredi 20 mai 2026.
Vadans
Fête de la nature Sortie découverte des usages des plantes
Vadans Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Fabrication d’un macérât huileux de pâquerettes (vertus apaisante) avec Gaelle Rolland d’une vie d’apprentis’sages.
Le point de rendez-vous sera communiqué lors de votre inscription. .
Vadans 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr
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English :
L’événement Fête de la nature Sortie découverte des usages des plantes Vadans a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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