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Fête de la nature Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) Saint-Fraigne

Fête de la nature Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) Saint-Fraigne samedi 2 mai 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 16140 Saint-Fraigne

Département : Charente

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Saint-Fraigne

Fête de la nature Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS)

Mairie Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Mairie Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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