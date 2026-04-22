Fête de la nature Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) Saint-Fraigne
Fête de la nature Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) Saint-Fraigne samedi 2 mai 2026.
Saint-Fraigne
Fête de la nature Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS)
Mairie Saint-Fraigne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Mairie Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente