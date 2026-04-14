Découverte des Jardins éphémères, Jardins Éphémères, Saint-Fraigne

Découverte des Jardins éphémères Samedi 6 juin, 09h00 Jardins Éphémères Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Découvrez les jardins éphémères lors d’une visite immersive, suivie d’un atelier animé en partenariat avec Charente Nature. Pour clore cette expérience, un spectacle vivant vous attend, se déployant à travers les parcelles.

Jardins Éphémères Rue du Chant du Coq, Saint-Fraigne, 16140, Charente, Nouvelle-Aquitaine Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 21 57 65 https://www.saint-fraigne.com/ https://www.facebook.com/pages/Isle-Nature/1480544478867082 Situés au cœur des marais de Saint-Fraigne, les Jardins Éphémères renaissent chaque année depuis plus de 20 ans. Ils sont imaginés et repensés par des jardiniers amateurs ou professionnels, des artistes, des écoles ou des associations. Cette nouvelle année d’ouverture culturelle et végétale, placée sous le thème « Saveurs du monde » offre aux visiteurs une balade à travers une dizaine de parcelles au cœur d’un environnement bucolique. Trois pavillons d’exposition, des ateliers de sensibilisation à la biodiversité, les peintures murales classées Monument historique de l’église viennent agrémenter la vie du site de l’Isle Nature.

Superficie : 1 ha

Découvrez les jardins éphémères lors d’une visite immersive, suivie d’un atelier animé en partenariat avec Charente Nature. Pour clore cette expérience, un spectacle vivant vous attend, se déployant…

©islenature