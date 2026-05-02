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Transhumance avec les biquettes d’Anais Saint-Fraigne

Transhumance avec les biquettes d’Anais Saint-Fraigne mercredi 3 juin 2026.

Adresse : Lieu de RDV donné à l'inscription

Ville : 16140 Saint-Fraigne

Département : Charente

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Fraigne

Transhumance avec les biquettes d’Anais

Lieu de RDV donné à l’inscription Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 13:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une Transhumance avec les biquettes d’Anais
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Lieu de RDV donné à l’inscription Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 33 37 89  s.fournier@cen-na.org

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organizes a Transhumance with the Anais biquettes

L’événement Transhumance avec les biquettes d’Anais Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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