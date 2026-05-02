Rendez vous aux jardins Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne
Rendez vous aux jardins Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne samedi 6 juin 2026.
Saint-Fraigne
Rendez vous aux jardins
Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découverte des Jardins éphémères
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Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65
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English :
Discover the ephemeral gardens
L’événement Rendez vous aux jardins Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente