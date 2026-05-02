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Rendez vous aux jardins Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne

Rendez vous aux jardins Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue du Champ du Coq

Adresse : Isle Nature

Ville : 16140 Saint-Fraigne

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Fraigne

Rendez vous aux jardins

Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Découverte des Jardins éphémères
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Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65 

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English :

Discover the ephemeral gardens

L’événement Rendez vous aux jardins Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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