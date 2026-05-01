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Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt Augé

Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt Augé

Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt Augé dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Lieu dit Coutant

Ville : 79400 Augé

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Augé

Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt

Lieu dit Coutant Augé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :
2026-05-24

A.S.A patrimoine et paysages vous invite à fêter la Nature le dimanche 24 mai 2026
Genèse d’une forêt — visite guidée à Coutant (Augé)

Heure de départ 9h30
– Durée prévue 2h30 (9h30 12h00)
– Chaussures de marche recommandées
– Réservation 06 85 40 22 17
– Niveau physique requis Facile   .

Lieu dit Coutant Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 22 17  azaypp@gmail.com

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English : Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt

L’événement Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt Augé a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Haut Val De Sèvre

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