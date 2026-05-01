Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt Augé
Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt Augé dimanche 24 mai 2026.
Augé
Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt
Lieu dit Coutant Augé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
A.S.A patrimoine et paysages vous invite à fêter la Nature le dimanche 24 mai 2026
Genèse d’une forêt — visite guidée à Coutant (Augé)
Heure de départ 9h30
– Durée prévue 2h30 (9h30 12h00)
– Chaussures de marche recommandées
– Réservation 06 85 40 22 17
– Niveau physique requis Facile .
Lieu dit Coutant Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 22 17 azaypp@gmail.com
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English : Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt
L’événement Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt Augé a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Haut Val De Sèvre
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