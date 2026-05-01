Augé

Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt

Lieu dit Coutant Augé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

A.S.A patrimoine et paysages vous invite à fêter la Nature le dimanche 24 mai 2026

Genèse d’une forêt — visite guidée à Coutant (Augé)

Heure de départ 9h30

– Durée prévue 2h30 (9h30 12h00)

– Chaussures de marche recommandées

– Réservation 06 85 40 22 17

– Niveau physique requis Facile .

Lieu dit Coutant Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 22 17 azaypp@gmail.com

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English : Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt

L’événement Fête de la Nature visite guidée Génèse d’une forêt Augé a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Haut Val De Sèvre