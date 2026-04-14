Augé

Descentes de caisses à savon

Place de la mairie Augé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le 27 juin à Augé, préparez-vous à vivre un événement aussi original que spectaculaire ! De 16h à minuit, laissez-vous emporter par l’ambiance unique d’une descente de caisses à savon sur 800 mètres, en version semi-nocturne pour encore plus de sensations.

Que vous soyez participant ou simple spectateur, venez partager un moment convivial et festif. Au programme courses endiablées, animations, buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Envie de relever le défi ? Inscrivez-vous dès maintenant à leschaudsvinsdauge@gmail.com

et lancez-vous dans l’aventure ! .

Place de la mairie Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine leschaudsvinsdauge@gmail.com

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English : Descentes de caisses à savon

L’événement Descentes de caisses à savon Augé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre