Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant Auge jeudi 16 juillet 2026.

Auge

Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant

Auge Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-18

Deux églises du XIIe proches, mais deux styles de peintures murales différents. Après une description des éléments conservés, nous verrons à Auge, comment le décor du XIXe s’inspire du médiéval et masque une fresque du XIVe et à Nouhant, comment interpréter les peintures XVIIIe des voûtains d’une chapelle seigneuriale.

RDV devant l’église, les

Jeudi 16 juillet à 14h 30 à Auge, 16 h 30 à Nouhant

Mardi 18 août à 14h 30 à Auge, 16 h 30 à Nouhant .

Auge 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 09 28

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English : Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant

L’événement Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme