Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant Auge
Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant Auge jeudi 16 juillet 2026.
Auge
Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant
Auge Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-18
Deux églises du XIIe proches, mais deux styles de peintures murales différents. Après une description des éléments conservés, nous verrons à Auge, comment le décor du XIXe s’inspire du médiéval et masque une fresque du XIVe et à Nouhant, comment interpréter les peintures XVIIIe des voûtains d’une chapelle seigneuriale.
RDV devant l’église, les
Jeudi 16 juillet à 14h 30 à Auge, 16 h 30 à Nouhant
Mardi 18 août à 14h 30 à Auge, 16 h 30 à Nouhant .
Auge 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 09 28
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English : Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant
L’événement Visite commentée de l’église d’Auge et de Nouhant Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme
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