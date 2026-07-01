Informations pratiques

Auge

Circuits de visites commentées d’églises

l’église Auge Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-18

Circuit de visites commentées de deux églises peintes.

Au programme 14h30 à Auge à l’église Saint-Symphorien décor du chœur du XIXe siècle et à 16h30 à Nouhant à l’église Saint-Martin, peinture sur chacun des quatre compartiments de la voûte du chœur Annonciation, Nativité, Assomption et Agonie à Gethsémani. .

l’église Auge 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Circuits de visites commentées d’églises

L’événement Circuits de visites commentées d’églises Auge a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme