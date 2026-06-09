Fête de la Foudre 2ème Édition Augé
Fête de la Foudre 2ème Édition Augé samedi 4 juillet 2026.
Augé
Fête de la Foudre 2ème Édition
2 Route de Saint-Maixent Augé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Nous célébrons cet événement avec vous pour une fête mémorable, inspirée par la convivialité des grandes tables basques !
Au programme:
Midi Ambiance Jazz Manouche avec Verdine Trio.
Soir Spectacle de danseuses brésiliennes (Cie Les Marylines, St-Maixent) suivi d’une soirée dansante avec DJ Loud !
Dress code Venez en VERT et BLANC pour respecter la tradition !
Foulard offert à tous les participants.
Au Menu (28€)
Entrée au choix Assiette de jambon du Pays Basque OU Salade composée.
Plat au choix Axoa de veau traditionnel OU Merlu à l’espagnole.
Dessert au choix Fromage de brebis (confiture de cerises noires) OU Gâteau basque maison.
Réservation fortement conseillée 05 49 16 87 84 .
2 Route de Saint-Maixent Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 87 84
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English : Fête de la Foudre 2ème Édition
L’événement Fête de la Foudre 2ème Édition Augé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre
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