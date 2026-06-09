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Fête de la Foudre 2ème Édition Augé

Fête de la Foudre 2ème Édition Augé

Fête de la Foudre 2ème Édition Augé samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 2 Route de Saint-Maixent

Ville : 79400 Augé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Augé

Fête de la Foudre 2ème Édition

2 Route de Saint-Maixent Augé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Nous célébrons cet événement avec vous pour une fête mémorable, inspirée par la convivialité des grandes tables basques !

Au programme:
Midi Ambiance Jazz Manouche avec Verdine Trio.
Soir Spectacle de danseuses brésiliennes (Cie Les Marylines, St-Maixent) suivi d’une soirée dansante avec DJ Loud !

​Dress code Venez en VERT et BLANC pour respecter la tradition !
Foulard offert à tous les participants.

​Au Menu (28€)
Entrée au choix Assiette de jambon du Pays Basque OU Salade composée.
Plat au choix Axoa de veau traditionnel OU Merlu à l’espagnole.
Dessert au choix Fromage de brebis (confiture de cerises noires) OU Gâteau basque maison.

Réservation fortement conseillée 05 49 16 87 84   .

2 Route de Saint-Maixent Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 87 84 

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English : Fête de la Foudre 2ème Édition

L’événement Fête de la Foudre 2ème Édition Augé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre

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