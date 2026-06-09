Augé

Fête de la Foudre 2ème Édition

2 Route de Saint-Maixent Augé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Nous célébrons cet événement avec vous pour une fête mémorable, inspirée par la convivialité des grandes tables basques !

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Au programme:

Midi Ambiance Jazz Manouche avec Verdine Trio.

Soir Spectacle de danseuses brésiliennes (Cie Les Marylines, St-Maixent) suivi d’une soirée dansante avec DJ Loud !

​Dress code Venez en VERT et BLANC pour respecter la tradition !

Foulard offert à tous les participants.

​Au Menu (28€)

Entrée au choix Assiette de jambon du Pays Basque OU Salade composée.

Plat au choix Axoa de veau traditionnel OU Merlu à l’espagnole.

Dessert au choix Fromage de brebis (confiture de cerises noires) OU Gâteau basque maison.

Réservation fortement conseillée 05 49 16 87 84 .

2 Route de Saint-Maixent Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 87 84

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English : Fête de la Foudre 2ème Édition

L’événement Fête de la Foudre 2ème Édition Augé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre