Fête de la nature Wattwiller

Lieu-dit Vieil Armand Wattwiller Haut-Rhin

À l’occasion de la Fête de la nature, découvrez le Hartmannswillerkopf sous un autre regard. Entre visite thématique et découverte de l’Historial, le site révèle la force conjointe de l’homme et de la nature.

Lieu-dit Vieil Armand Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 00 88 77 accueil@memorial-hwk.eu

English :

For the Fête de la nature, discover the Hartmannswillerkopf from a different angle. Between themed tours and the Historial, the site reveals the combined power of man and nature.

