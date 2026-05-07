Fête de l’Eau Wattwiller Rue des Tilleuls, 68700 Wattwiller Wattwiller 7 – 21 juin Parcours libre au public, visites accompagnées : 5 euros par personne, visites scolaires : 3 euros par enfant, gratuité pour les accompagnateurs, visites ateliers : 10 euros par personne.

La Fête de l’Eau à Wattwiller (FEW – festival d’art contemporain) revient du 7 au 21 juin 2026 pour sa 29e édition sur la thématique Le Peuple de l’Eau II : Bêtes et Chimères des Lacs et Rivières !

La Fête de l’Eau à Wattwiller (FEW – festival d’art contemporain) revient du 7 au 21 juin 2026 pour sa 29e édition sur la thématique Le Peuple de l’Eau II : Bêtes et Chimères des Lacs et Rivières !

Pour l’occasion, le village de Wattwiller accueillera les œuvres de Valentine COTTE / Juliette DEFRANCE / Bérangère PARIS / Théo JEAN / Eva PELZER / Mai TABAKIAN / Vidal BUSTAMANTE / Etienne SIPP / Léa KIEFFER.

· Des visites guidées du parcours sont proposées les week-ends avec des départs à 14h, 15h, 16h et 17 au tarif de 5€ par personne avec ou sans réservation. Sur place, vous trouverez également une buvette et, chaque dimanche à partir de 17h30, un apéritif-concert Place des Tilleuls.

· Le festival vous ouvre ses portes chaque jour de 15h à 19h et les dimanches de 11h à 19h.

NOS ÉVÉNEMENTS :

· SAMEDI 13/06 dès 15h assistez à la visite performée de Léa Kieffer, suivie du concert et bal électro « RADIO WHALES ». L’équipe de médiation prolongera les visites guidées sur le parcours jusqu’à 22h pour l’occasion.

· JEUDI 18/06 à 18h, rendez-vous à la Fondation François Schneider à Wattwiller pour la soirée ciné-débat autour du film « Le Fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin » de Serge Dumont (52 min). S’en suivra un verre de l’amitié.

· VENDREDI 19/06 à 18h, performance « Témoigner avec l’eau » par B-BO (Blood BrOther), l’oiseau d’eau (45 min), place des Tilleuls.

· DIMANCHE 21/06 à 15h, finissage du festival avec « L’Antre de Méluzine – Départ / Démontage performé », performance réalisée par Léa Kieffer avec les membres du GEM de Guebwiller.

Pour suivre l’avancée des préparatifs du festival et découvrir nos actions, nous vous invitons à nous suivre sur Facebook ou Instagram et à consulter notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00.000+02:00

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Rue des Tilleuls, 68700 Wattwiller Rue des Tilleuls Wattwiller 68700 Collectivité européenne d’Alsace



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