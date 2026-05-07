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Fête de l’Eau Wattwiller Rue des Tilleuls, 68700 Wattwiller Wattwiller

Fête de l’Eau Wattwiller Rue des Tilleuls, 68700 Wattwiller Wattwiller

Fête de l’Eau Wattwiller Rue des Tilleuls, 68700 Wattwiller Wattwiller dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue des Tilleuls, 68700 Wattwiller

Adresse : Rue des Tilleuls

Ville : 68700 Wattwiller

Département : Collectivité européenne d'Alsace

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Parcours libre au public, visites accompagnées : 5 euros par personne, visites scolaires : 3 euros par enfant, gratuité pour les accompagnateurs, visites ateliers : 10 euros par personne.

Fête de l’Eau Wattwiller Rue des Tilleuls, 68700 Wattwiller Wattwiller 7 – 21 juin Parcours libre au public, visites accompagnées : 5 euros par personne, visites scolaires : 3 euros par enfant, gratuité pour les accompagnateurs, visites ateliers : 10 euros par personne.

La Fête de l’Eau à Wattwiller (FEW – festival d’art contemporain) revient du 7 au 21 juin 2026 pour sa 29e édition sur la thématique Le Peuple de l’Eau II : Bêtes et Chimères des Lacs et Rivières !

La Fête de l’Eau à Wattwiller (FEW – festival d’art contemporain) revient du 7 au 21 juin 2026 pour sa 29e édition sur la thématique Le Peuple de l’Eau II : Bêtes et Chimères des Lacs et Rivières !

Pour l’occasion, le village de Wattwiller accueillera les œuvres de Valentine COTTE / Juliette DEFRANCE / Bérangère PARIS / Théo JEAN / Eva PELZER / Mai TABAKIAN / Vidal BUSTAMANTE / Etienne SIPP / Léa KIEFFER.

· Des visites guidées du parcours sont proposées les week-ends avec des départs à 14h, 15h, 16h et 17 au tarif de 5€ par personne avec ou sans réservation. Sur place, vous trouverez également une buvette et, chaque dimanche à partir de 17h30, un apéritif-concert Place des Tilleuls.
· Le festival vous ouvre ses portes chaque jour de 15h à 19h et les dimanches de 11h à 19h.

NOS ÉVÉNEMENTS :
· SAMEDI 13/06 dès 15h assistez à la visite performée de Léa Kieffer, suivie du concert et bal électro « RADIO WHALES ». L’équipe de médiation prolongera les visites guidées sur le parcours jusqu’à 22h pour l’occasion.
· JEUDI 18/06 à 18h, rendez-vous à la Fondation François Schneider à Wattwiller pour la soirée ciné-débat autour du film « Le Fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin » de Serge Dumont (52 min). S’en suivra un verre de l’amitié.
· VENDREDI 19/06 à 18h, performance « Témoigner avec l’eau » par B-BO (Blood BrOther), l’oiseau d’eau (45 min), place des Tilleuls.
· DIMANCHE 21/06 à 15h, finissage du festival avec « L’Antre de Méluzine – Départ / Démontage performé », performance réalisée par Léa Kieffer avec les membres du GEM de Guebwiller.

Pour suivre l’avancée des préparatifs du festival et découvrir nos actions, nous vous invitons à nous suivre sur Facebook ou Instagram et à consulter notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00.000+02:00

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Rue des Tilleuls, 68700 Wattwiller Rue des Tilleuls Wattwiller 68700 Collectivité européenne d’Alsace


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