Journée inaugurale du parcours de la FEW Wattwiller
Journée inaugurale du parcours de la FEW Wattwiller dimanche 7 juin 2026.
Journée inaugurale du parcours de la FEW
27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Ateliers, visites guidées et présentations artistiques autour des mondes aquatiques. La journée immersive se termine par un concert à 17h, entre légendes et créations aquatiques.
Explorez les lacs, rivières et étangs avec ateliers artistiques et scientifiques, visites guidées toutes les heures dès 11h, présentations des œuvres à partir de 14h, et concert à 17h. Une journée fascinante entre mythes aquatiques et créations originales. .
27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org
English :
Workshops, guided tours and artistic presentations based on aquatic worlds. The immersive day ends with a concert at 5pm, featuring legends and aquatic creations.
