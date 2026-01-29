Journée inaugurale du parcours de la FEW Wattwiller

Journée inaugurale du parcours de la FEW

27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Ateliers, visites guidées et présentations artistiques autour des mondes aquatiques. La journée immersive se termine par un concert à 17h, entre légendes et créations aquatiques.

27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org

English :

Workshops, guided tours and artistic presentations based on aquatic worlds. The immersive day ends with a concert at 5pm, featuring legends and aquatic creations.

