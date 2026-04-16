Rendez-vous aux jardins Wattwiller
Rendez-vous aux jardins Wattwiller dimanche 7 juin 2026.
Wattwiller
Rendez-vous aux jardins
27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Une programmation dédiée à la thématique visites du jardin de sculptures, ainsi que des ateliers pour les enfants et familles.
La Fondation François Schneider participe aux Rendez-vous aux jardins . L’occasion pour les visiteurs de profiter d’une programmation dédiée et de participer à des ateliers, visites guidées du jardin de sculptures et performance artistique au sein du centre d’art. .
27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org
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English :
A program dedicated to the theme: visits to the sculpture garden, as well as workshops for children and families.
L’événement Rendez-vous aux jardins Wattwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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