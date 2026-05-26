Repas champêtre Wattwiller
Repas champêtre Wattwiller dimanche 7 juin 2026.
Wattwiller
Repas champêtre
28 rue de Cernay Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 11:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Au menu convivialité, plaisir de se retrouver et jambon à la broche, frites et salade !
Au menu convivialité, plaisir de se retrouver et jambon à la broche, frites, salade, dessert et café ! .
28 rue de Cernay Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 73 72 14 aspwattwiller@gmail.com
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English :
On the menu: conviviality, the pleasure of getting together and ham on the spit, chips and salad!
L’événement Repas champêtre Wattwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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