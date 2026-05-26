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Repas champêtre Wattwiller

Repas champêtre Wattwiller dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 28 rue de Cernay

Ville : 68700 Wattwiller

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Wattwiller

Repas champêtre

28 rue de Cernay Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 11:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Au menu convivialité, plaisir de se retrouver et jambon à la broche, frites et salade !
Au menu convivialité, plaisir de se retrouver et jambon à la broche, frites, salade, dessert et café !   .

28 rue de Cernay Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 73 72 14  aspwattwiller@gmail.com

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English :

On the menu: conviviality, the pleasure of getting together and ham on the spit, chips and salad!

L’événement Repas champêtre Wattwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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