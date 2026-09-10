Fête de la Palombe Bazas
samedi 26 septembre 2026 · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Fête de la Palombe
Place de la Cathédrale Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
En Bazadais, la chasse à la palombe est un art consommé qui se pratique tous les ans du 15 septembre au 15 novembre, période de passage migratoire du bel oiseau bleu.
Depuis quelques années, une manifestation particulière lui est consacrée, mise en scène par la Confrérie des Paloumayres de Bazats , dépositaire des traditions en ce domaine.
Une chasse est reconstituée sur la magnifique place de la Cathédrale. Les arbres, la cabane, la végétation, le sol tout y est ! Une demi journée dédiée au monde des palombes, peut-être plus connues, en dehors de l’Aquitaine, sous le nom de pigeons ramiers. .
Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 91 29 contact@lagirondedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Palombe
L’événement Fête de la Palombe Bazas a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Bazas (Gironde)
- La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans 7 allée Saint Sauveur Bazas 10 septembre 2026
- Festival Places aux arts Spectacle de la Cie Quotidienne La tournée des Aurevoirs Le Polyèdre Bazas 10 septembre 2026
- Atelier de généalogie Le Polyèdre Bazas 12 septembre 2026
- Atelier de jeu d’échecs Bazas 12 septembre 2026
- Journées du Patrimoine à Bazas Bazas 19 septembre 2026