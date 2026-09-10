Informations pratiques

Bazas

Fête de la Palombe

Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

En Bazadais, la chasse à la palombe est un art consommé qui se pratique tous les ans du 15 septembre au 15 novembre, période de passage migratoire du bel oiseau bleu.

Depuis quelques années, une manifestation particulière lui est consacrée, mise en scène par la Confrérie des Paloumayres de Bazats , dépositaire des traditions en ce domaine.

Une chasse est reconstituée sur la magnifique place de la Cathédrale. Les arbres, la cabane, la végétation, le sol tout y est ! Une demi journée dédiée au monde des palombes, peut-être plus connues, en dehors de l’Aquitaine, sous le nom de pigeons ramiers. .

Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 91 29 contact@lagirondedusud.com

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English : Fête de la Palombe

L’événement Fête de la Palombe Bazas a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud