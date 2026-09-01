La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans 7 allée Saint Sauveur Bazas
jeudi 10 septembre 2026 · 7 allée Saint Sauveur · Bazas
Informations pratiques
Bazas
La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans
7 allée Saint Sauveur 12 chemin de Barraou Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12
La Recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans !
Du 10 au 12 septembre, célébrez 10 ans d’engagement et d’économie circulaire à Bazas !
Profitez d’un programme festif et 100% gratuit
Jeudi 10 à 18h Conférence d’ouverture à la Médiathèque Le réemploi, outil de dynamisme territorial par ESS France. (Sur inscription 05 56 65 12 46)
Vendredi 11 à 10h, 12h et 15h Visites guidées des coulisses de la Recyclerie pour les groupes. (Sur inscription 09 53 48 86 19)
Samedi 12 de 9h à 18h La Place du Réemploi ! Exposants, ateliers, promos en boutique, tombola et foodtruck. (Pas d’apports d’objets ce jour-là).
Entrée Gratuite
Renseignements 09 53 48 86 19 ou à l’accueil de la Recyclerie .
7 allée Saint Sauveur 12 chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19
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English : La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans
L’événement La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans Bazas a été mis à jour le 2026-08-15 par La Gironde du Sud
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