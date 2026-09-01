La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans 7 allée Saint Sauveur Bazas

Informations pratiques

Bazas

La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans

7 allée Saint Sauveur 12 chemin de Barraou Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12

La Recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans !

Du 10 au 12 septembre, célébrez 10 ans d’engagement et d’économie circulaire à Bazas !

Profitez d’un programme festif et 100% gratuit

Jeudi 10 à 18h Conférence d’ouverture à la Médiathèque Le réemploi, outil de dynamisme territorial par ESS France. (Sur inscription 05 56 65 12 46)

Vendredi 11 à 10h, 12h et 15h Visites guidées des coulisses de la Recyclerie pour les groupes. (Sur inscription 09 53 48 86 19)

Samedi 12 de 9h à 18h La Place du Réemploi ! Exposants, ateliers, promos en boutique, tombola et foodtruck. (Pas d’apports d’objets ce jour-là).

Entrée Gratuite

Renseignements 09 53 48 86 19 ou à l’accueil de la Recyclerie .

7 allée Saint Sauveur 12 chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19

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English : La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans

L’événement La recyclerie du Bazadais fête ses 10 ans Bazas a été mis à jour le 2026-08-15 par La Gironde du Sud