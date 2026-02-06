Fête de la Pêche à la Mouche et de la Dordogne 10ème édition Argentat-sur-Dordogne

Fête de la Pêche à la Mouche et de la Dordogne 10ème édition

Rue Aymard Ledamp Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

La Fête de la Pêche à la Mouche revient à Argentat-sur-Dordogne pour sa 9ème édition. Deux jours pour découvrir ou redécouvrir l’art de la pêche à la mouche, dans une ambiance conviviale au bord de la Dordogne. Démonstrations, initiations, concours, ateliers et rencontres entre passionnés rythmeront l’événement. Entrée libre et accessible à tous, cette fête met en lumière le savoir-faire des pêcheurs locaux et l’importance de la Dordogne comme rivière emblématique de la pêche. .

Rue Aymard Ledamp Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 21 95 lagarlecheargentat@gmail.com

