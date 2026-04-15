Fête de la pêche, Autrey, Autrey
Fête de la pêche, Autrey, Autrey dimanche 7 juin 2026.
Fête de la pêche Dimanche 7 juin, 10h00 Autrey Vosges
Journée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Le dimanche 7 juin, rendez-vous à Autrey pour une journée d’initiation à la pêche ! Au programme : atelier toutes techniques, pêche à la truite, initiation pour les enfants…
Barbecue offert le midi !
Renseignements et réservations au 06 16 11 16 31.
Autrey autrey 88 Autrey 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 11 16 31 »}]
Journée gratuite d’initiation à la pêche ! pêche fête
Association Passion Pêche & Respect