Fête de la pêche, Autrey, Autrey

Fête de la pêche Dimanche 7 juin, 10h00 Autrey Vosges

Journée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le dimanche 7 juin, rendez-vous à Autrey pour une journée d’initiation à la pêche ! Au programme : atelier toutes techniques, pêche à la truite, initiation pour les enfants…

Barbecue offert le midi !

Renseignements et réservations au 06 16 11 16 31.

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Journée gratuite d’initiation à la pêche ! pêche fête

Association Passion Pêche & Respect