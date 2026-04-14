Portes ouvertes à la pépinière d’un jardin labellisé « Jardin remarquable », Abbaye et jardins Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Portes ouvertes à la pépinière d’un jardin labellisé « Jardin remarquable » 6 et 7 juin Abbaye et jardins Notre-Dame d’Autrey Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition-vente de plantes à la pépinière : 150 variétés de rosiers, 70 variétés d’hydrangea, hostas, arbustes à fleurs…

Abbaye et jardins Notre-Dame d’Autrey 2 rue de l’Abbaye, 88700 Autrey, Vosges, Grand Est Autrey 88700 Vosges Grand Est 03 29 65 89 30 http://www.abbayedautrey.com Replantés à partir de 1982, les quatre hectares du domaine abritent un arboretum, un jardin de rocailles parcouru de ruisseaux, un jardin de plantes affectionnant les terrains acides et un jardin de fleurs dédié à la Vierge, remarquable par ses harmonies de teintes. Accès par la route – Grand parking gratuit

Exposition-vente de plantes à la pépinière : 150 variétés de rosiers, 70 variétés d’hydrangea, hostas, arbustes à fleurs…

©AANDA