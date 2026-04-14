Visite du jardin botanique de Gondremer, Jardin botanique de Gondremer, Autrey

Visite du jardin botanique de Gondremer 5 – 7 juin Jardin botanique de Gondremer Vosges

Entrée adulte à 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Entre 12 et 18 ans, le tarif est de 5 euros. Pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, ainsi que pour leurs accompagnateurs, le tarif est de 5 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une visite commentée adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes est prévue vendredi, samedi et dimanche à 16h. Elle permettra de mettre en valeur les différentes caractéristiques sensorielles du jardin.

Il est prévu la présence d’un bénévole de l’association Valentin Haüy, qui œuvre pour aider les personnes aveugles et malvoyantes à sortir de leur isolement, et leur apporte les moyens de mener une vie la plus autonome possible (sous réserve de disponibilité).

Jardin botanique de Gondremer Jardin de Gondremer, 88700 Autrey, France Autrey 88700 Vosges Grand Est 0329659196 https://gondremer.com Le Jardin Botanique de Gondremer est un jardin privé situé dans la forêt vosgienne. D’une surface de deux hectares, il abrite environ 4 000 plantes, dont plus de 1 000 rhododendrons et azalées. Il a obtenu le label « Jardin Remarquable », du fait de sa beauté naturelle et de ses collections botaniques. Une d’entre elles, celle des kalmia, a d’ailleurs été reconnue “collection nationale” par le CCVS (Comité des Collections Végétales Spécialisées), tandis que deux autres, celles des rhododendrons botaniques et des érables japonais, ont été labellisées « Collection agréée ».

Une visite commentée adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes est prévue vendredi, samedi et dimanche à 16h. Elle permettra de mettre en valeur les différentes caractéristiques sensorielles …

apa.blandineleon@orange.fr