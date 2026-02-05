Fête de la pêche pour les enfants de 6 à 12 ans Plan d’eau de Beaune Beaune-sur-Arzon

Fête de la pêche pour les enfants de 6 à 12 ans

Plan d’eau de Beaune Argentières Beaune-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-17

L’AAPPMA de Craponne-sur-Arzon invite les enfants de 6 à 12 ans à une après-midi pêche au plan d’eau de Beaune-sur-Arzon.

L’inscription se fait sur place et est gratuite.

Venir avec son matériel (canne à pêche et appâts naturels).

Plan d’eau de Beaune Argentières Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 21 10 65 colette.gisclon@gmail.com

English :

The Craponne-sur-Arzon AAPPMA invites children aged 6 to 12 to an afternoon of fishing at the Beaune-sur-Arzon lake.

Registration on site is free.

Bring your own tackle (fishing rod and natural bait).

